Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге

Глобал Портс (входит в Группу компаний «Дело») закупил для своих морских северо-западных терминалов четыре новых ричстакера. Как сообщили SeaNews в холдинге, три контейнерных перегружателя пополнят парк «Первого контейнерного терминала» (ПКТ), один – терминала «Моби Дик» в Кронштадте.

Новые машины изготовлены китайским производителем спецтехники XCMG. Ричстакеры имеют грузоподъёмность 45 тонн и предназначены для подъёма, перемещения и складирования двадцати- и сорокафутовых контейнеров.

Перегружатели оснащены современной автоматической системой обнаружения и тушения пожара, которая обеспечивает безопасность эксплуатации. Для усиления манёвренности, повышения безопасности и комфорта водителя техника укомплектована встроенной системой видеоконтроля с возможностью построения панорамы 360º и виртуальной проекции «вид сверху». Это упрощает перемещения в проездах контейнерных складов в порту.

С учётом новой техники на ПКТ будут работать 11 ричстакеров, на «Моби Дике» – пять.

Фото: Глобал Портс