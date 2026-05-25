Туапсинский балкерный терминал модернизирует перегрузочное оборудование
25.05.2026

    • На Туапсинском балкерном терминале (ТБТ) реализуется комплекс плановых ремонтных и модернизационных работ, направленных на повышение надежности оборудования и предотвращение простоев в период интенсивной перевалки минеральных удобрений.

    Как сообщили SeaNews на терминале, в рамках технологического окна была выполнена замена прижимных и отклоняющих барабанов на четвертом, пятом и седьмом конвейерах, которые используются при погрузке груза на склад и на судно. Новые барабаны пришли на смену оборудованию, отработавшему более 15 лет с момента запуска терминала. В ближайшее время будут заменены еще 4 единицы.

    Работы выполняются без полной разборки конвейеров, что требует высокой квалификации персонала. В процессе задействованы службы главного механика и главного энергетика ТБТ, используются грузоподъемные механизмы, включая кран-балку и тали.

    «Прижимные барабаны обеспечивают прижатие ленты и снижают вибрацию, увеличивают угол обхвата ленты, предотвращая проскальзывание. Оборудование отработало более десяти лет, и его ресурс подходит к завершению. Ведем плановую замену», — отметил главный механик предприятия Дмитрий Востриков.

    Помимо этого, в сжатые сроки проведено техническое обслуживание всех ленточных конвейеров терминала, восьми конвейерных линий – проверена надежность работы барабанов, опорных роликов, ленты, натяжных устройств, лентоочистителей.

    Параллельно выполнены работы на кратцер-кране. Кроме того, подрядная организация приступила к ремонту передвижных тележек судопогрузочной машины: проводится замена венцов ходового редуктора и приводных шестерен.

    Все работы синхронизированы с технологическим окном, что позволяет минимизировать влияние на производственные процессы и обеспечить бесперебойную перевалку груза.

    Своевременные ремонты и плановая модернизация оборудования является важной частью производственной стратегии ТБТ и группы «Портовый Альянс» и направлена на повышение эксплуатационной надежности, безопасности и эффективности портовой инфраструктуры, отметили в ТБТ.

    Фото: пресс-служба Туапсинского балкерного терминала


