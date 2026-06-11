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Обновление контейнерных линий на Туапсинском балкерном терминале
11.06.2026

Обновление контейнерных линий на Туапсинском балкерном терминале

    • На Туапсинском балкерном терминале обновляют конвейерные линии.

    Специалисты отделов главного механика и главного энергетика Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) вместе с подрядной организацией завершили замену ленты на шестом конвейере протяжённостью 380 м, сообщили SeaNews на терминале. Для обеспечения надёжности стыка использовали метод горячей вулканизации.

    Шестой конвейер активно задействован в процессах перевалки и подает груз по двум маршрутам. Все масштабные плановые ремонты на ТБТ привязаны к технологическим окнам и выполняются без влияния на погрузку груза на судно.

    Работы выполнены в рамках ремонтной кампании ТБТ 2026 года и программы модернизации инфраструктуры группы «Портовый Альянс», под управлением которой работает терминал.

    «Мы сохраняем темпы реализации ремонтной программы. Значительный объём работ по замене и техническому обслуживанию оборудования был выполнен в мае, и этот ритм не меняем. Сейчас также в процессе — ремонты узлов кратцер-крана, судопогрузочной машины. Благодаря плановым ремонтным работам и модернизации мы сокращаем время обработки груза, повышаем безопасность рабочих мест и в конечном итоге обеспечиваем устойчивые логистические цепочки в сегменте минеральных удобрений», — отметил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

    Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»


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