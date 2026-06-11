Обновление контейнерных линий на Туапсинском балкерном терминале

На Туапсинском балкерном терминале обновляют конвейерные линии.

Специалисты отделов главного механика и главного энергетика Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) вместе с подрядной организацией завершили замену ленты на шестом конвейере протяжённостью 380 м, сообщили SeaNews на терминале. Для обеспечения надёжности стыка использовали метод горячей вулканизации.

Шестой конвейер активно задействован в процессах перевалки и подает груз по двум маршрутам. Все масштабные плановые ремонты на ТБТ привязаны к технологическим окнам и выполняются без влияния на погрузку груза на судно.

Работы выполнены в рамках ремонтной кампании ТБТ 2026 года и программы модернизации инфраструктуры группы «Портовый Альянс», под управлением которой работает терминал.

«Мы сохраняем темпы реализации ремонтной программы. Значительный объём работ по замене и техническому обслуживанию оборудования был выполнен в мае, и этот ритм не меняем. Сейчас также в процессе — ремонты узлов кратцер-крана, судопогрузочной машины. Благодаря плановым ремонтным работам и модернизации мы сокращаем время обработки груза, повышаем безопасность рабочих мест и в конечном итоге обеспечиваем устойчивые логистические цепочки в сегменте минеральных удобрений», — отметил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

Фото: ООО «Туапсинский балкерный терминал»