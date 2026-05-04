На Туапсинском балкерном обновили конвейерную линию

В рамках ремонтной кампании ТБТ 2026 года и программы модернизации инфраструктуры «Портового Альянса» на Туапсинском балкерном терминале заменили 420 м конвейерной ленты.

Как сообщили SeaNews на терминале, работы выполнены на конвейере №3, который подает груз со станции разгрузки вагонов на склад кратковременного хранения минеральных удобрений.

Специально для этого было выделено «технологическое окно»: конвейер остановили, но погрузку минеральных удобрений на судно вели по другим маршрутам.

Замену выполнили своими силами с привлечением подрядчика на работы по горячей вулканизации стыков ленты.

«Плановый ремонт конвейерных линий необходим для обеспечения стабильной работы комплекса и поддержания текущей мощности перевалки», – отметил технический директор Туапсинского балкерного терминала Сергей Малиновский.

В прошлом году аналогичные работы были выполнены на трех транспортерах. В планах на 2026 год – замена линии и на шестом конвейере.

Общая протяженность конвейерных линий в ТБТ составляет1544 м.

