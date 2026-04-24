Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики

В апреле-июне этого года сотрудники строящегося терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге осваивают оборудование и технологии на Туапсинском балкерном терминале. Как сообщили SeaNews в ТБТ, первая группа из пяти специалистов уже завершила программу.

Ключевые компетенции, приобретенные в ходе обучения:

рабочие места докера-механизатора на портальном кратцер-кране (КК) и судопогрузочной машине (СПМ),

техническое устройство КК и СПМ,

безопасная эксплуатация перегрузочного оборудования, включая особые случаи,

подготовка складских секций к подаче груза и регулировка потоков,

зачистка складских секций автопогрузчиком,

технология загрузки трюмов с учетом конструкции СПМ,

взаимодействие с центром управления погрузкой.

«В Туапсе мы не просто изучали схемы и инструкции, а отработали маневры на технике в условиях действующего производства. Возвращаемся в Усть Лугу с пониманием, как организовать перевалку так, чтобы обеспечить высокую скорость без нарушения технологических регламентов и правил промышленной безопасности. Это дает уверенность, что мы не запускаем процессы с нуля, а опираемся на проверенные стандарты «Портового Альянса», – рассказал Виталий Диминенко, докер-механизатор «Порт Фавор».

«На ТБТ операторы накопили 15-летний опыт эксплуатации уникального оборудования. Кратцер-кран и СПМ — специализированные машины, не имеющие аналогов в широком применении. Передача этого опыта критически важна для запуска терминала «Порт Фавор», мощностью 14 млн тонн в год, оснащенного тремя СПМ и двумя КК. Управление машиной производительностью 2400 т/ч требует глубоких знаний, навыков и практики» – отметил заместитель главного механика ТБТ Петр Тищенко.

ТБТ и «Порт Фавор» входят в транспортно-логистическую группу «Портовый Альянс». «Схожие технологии, оборудование, рекордные показатели ТБТ за 2025 год и статус одной из лучших морских стивидорных компаний России позволяют принимать коллег из Усть-Луги на практику. В мае–июне ожидаем следующие группы. Мы сами изучаем лучшие практики на других терминалах. Портовая инфраструктура России компактна, обмен экспертизой укрепляет отрасль: мы — партнеры, а не конкуренты» – пояснил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

«Мы рассматриваем действующие терминалы не только как производственные площадки, но и как центры передачи уникальных компетенций внутри Группы. Такой подход позволяет нам запускать новый инвестиционный проект в Усть-Луге, опираясь на уже обкатанные технологии и стандарты безопасности. Это исключает этап «учебы на ошибках»: в «Порт Фавор» приходят специалисты, которые понимают специфику груза и знают возможности оборудования на практике. В конечном итоге это ускоряет выход терминала на плановые показатели и повышает общую эффективность логистической сети «Портового Альянса»» — подчеркнула директор по персоналу и административным вопросам АО «Портовый Альянс» Кристина Ульянова.

Фото: ТБТ