Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики
24.04.2026

    • В апреле-июне этого года сотрудники строящегося терминала «Порт Фавор» в Усть-Луге осваивают оборудование и технологии на Туапсинском балкерном терминале. Как сообщили SeaNews в ТБТ, первая группа из пяти специалистов уже завершила программу.

    Ключевые компетенции, приобретенные в ходе обучения:

    • рабочие места докера-механизатора на портальном кратцер-кране (КК) и судопогрузочной машине (СПМ),
    • техническое устройство КК и СПМ,
    • безопасная эксплуатация перегрузочного оборудования, включая особые случаи,
    • подготовка складских секций к подаче груза и регулировка потоков,
    • зачистка складских секций автопогрузчиком,
    • технология загрузки трюмов с учетом конструкции СПМ,
    • взаимодействие с центром управления погрузкой.

     «В Туапсе мы не просто изучали схемы и инструкции, а отработали маневры на технике в условиях действующего производства. Возвращаемся в Усть Лугу с пониманием, как организовать перевалку так, чтобы обеспечить высокую скорость без нарушения технологических регламентов и правил промышленной безопасности. Это дает уверенность, что мы не запускаем процессы с нуля, а опираемся на проверенные стандарты «Портового Альянса», – рассказал Виталий Диминенко, докер-механизатор «Порт Фавор».

    «На ТБТ операторы накопили 15-летний опыт эксплуатации уникального оборудования. Кратцер-кран и СПМ — специализированные машины, не имеющие аналогов в широком применении. Передача этого опыта критически важна для запуска терминала «Порт Фавор», мощностью 14 млн тонн в год, оснащенного тремя СПМ и двумя КК. Управление машиной производительностью 2400 т/ч требует глубоких знаний, навыков и практики» – отметил заместитель главного механика ТБТ Петр Тищенко.

    ТБТ и «Порт Фавор» входят в транспортно-логистическую группу «Портовый Альянс». «Схожие технологии, оборудование, рекордные показатели ТБТ за 2025 год и статус одной из лучших морских стивидорных компаний России позволяют принимать коллег из Усть-Луги на практику. В мае–июне ожидаем следующие группы. Мы сами изучаем лучшие практики на других терминалах. Портовая инфраструктура России компактна, обмен экспертизой укрепляет отрасль: мы — партнеры, а не конкуренты» – пояснил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

    «Мы рассматриваем действующие терминалы не только как производственные площадки, но и как центры передачи уникальных компетенций внутри Группы. Такой подход позволяет нам запускать новый инвестиционный проект в Усть-Луге, опираясь на уже обкатанные технологии и стандарты безопасности. Это исключает этап «учебы на ошибках»: в «Порт Фавор» приходят специалисты, которые понимают специфику груза и знают возможности оборудования на практике. В конечном итоге это ускоряет выход терминала на плановые показатели и повышает общую эффективность логистической сети «Портового Альянса»» — подчеркнула директор по персоналу и административным вопросам АО «Портовый Альянс» Кристина Ульянова.

    Фото: ТБТ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.03.2026
    О знаках различия для речников
    Вводятся знаки различия на форменной одежде работников речного транспорта.
    Знаки различияКадрыперсоналФорма
    0
    26.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал обновил 366 м подкрановых путей
    Работы выполнены в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТю
    МодернизацияПодкрановые путиТуапсинский балкерный терминал
    0
    15.01.2026
    Туапсинский балкерный терминал нарастил среднесуточную выгрузку
    В планах на 2026 год – перевалить не менее 2,5 млн тонн.
    выгрузкаГрузооборотТуапсинский балкерный терминал
    0
    20.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов
    Завершить работы планирутся в марте.
    ПричалремонтТуапсинский балкерный терминал
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.04.2026 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2026
    23.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 снизился на 0,2%
    22.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях
    21.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    21.04.2026 Назначение в Группе FESCO
    21.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%
    Госрегулирование Показать всё
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    23.04.2026 Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован
    23.04.2026 Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    21.04.2026 Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •