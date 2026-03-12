Информационно-аналитическое агентство
О знаках различия для речников
12.03.2026

    • Министр транспорта Андрей Никитин подписал приказ, который вносит изменения в форменную одежду и знаки различия сотрудников Росморречфлота и подведомственных ему организаций, сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале.

    Согласно приказу, теперь для сотрудников, задействованных в управлении госимуществом в сфере речного транспорта и оказании госуслуг, верхний галун нарукавного знака различия образует сверху посередине угол вершиной вверх и длиной стороны 35 мм. Для руководителя и остальных работников нарукавный знак различия образует квадратную петлю длиной стороны 35 мм.

    Решение Минтранса возрождает форменные знаки различия представителей речного флота с учетом отраслевых особенностей, подчеркивая статус и уникальность профессии речников, а также сохраняя традиции отрасли, отметили в пресс-службе Минтранса.

    Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.01.2026 № 23

    Фото: Министерство транспорта РФ


    Подходящих материалов не найдено


