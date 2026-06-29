Открыт пункт пропуска Пограничный в Приморском крае

В Приморском крае после масштабной реконструкции открылся пункт пропуска Пограничный, сообщила пресс-служба Министерства транспорта в своем макс-канале.

Старт движению в режиме онлайн дали министр транспорта Андрей Никитин, представители ФТС и Пограничной службы ФСБ, а на площадке пункта пропуска – губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Росгранстроя Геннадий Безлобенко и генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь.

Пограничный расположен на границе с Китаем. Это крупнейший пункт пропуска в Приморье по количеству автомобилей и один из самых загруженных на всем российско-китайском участке границы. В прошлом году через него прошло около 145 тыс. транспортных средств.

После реконструкции пропускная способность Пограничного выросла до 1300 транспортных средств в сутки, а количество полос движения увеличилось почти в три раза – с 8 до 22. В пункте пропуска применены современные инженерные решения и внедрено отечественное оборудование: системы весогабаритного контроля и инспекционно-досмотровые комплексы, видеоаналитика и другая цифровая инфраструктура. Это позволит сформировать интеллектуальный пункт пропуска и поспособствует сокращению времени контроля грузового транспорта до 10 минут.

По информации ФТС, сегодня с 17.00 по местному времени (с 10.0о по Москве) запущено грузовое направление с 10 полосами движения, а с 30 июня начнет работу пассажирское направление для туристических автобусов с 4 полосами.

Как отметил А.Никитин, реконструкция объекта проведена по поручению Президента и под непосредственным контролем вице-премьера Виталия Савельева. Открытие Пограничного – это важнейший шаг для логистики Приморья и всего макрорегиона.

«Обновленный погранпереход создаст потенциал для дальнейшего роста грузоперевозок и туристического потока между Россией и Китаем. Для людей и бизнеса это означает предсказуемые сроки поставок, прохождение контроля без лишней траты времени и в комфортных условиях. Благодарю коллег из Приморского края, Росгранстроя, таможенной и пограничной служб за слаженную работу, благодаря которой нам удалось запустить объект в срок. Приморский край всегда был визитной карточкой Дальнего Востока, и теперь наши “въездные ворота” полностью соответствуют международным стандартам», – подчеркнул министр.

Фото: Минтранс России