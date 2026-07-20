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На Дальнем Востоке поднимают затонувшие суда
20.07.2026

На Дальнем Востоке поднимают затонувшие суда

    • В акваториях морских портов Дальнего Востока начали активные работы по удалению затонувших судов в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

    Учитывая климатические и гидрометеорологические условия в дальневосточных регионах, активные судоподъёмные работы проводятся в период с июня по октябрь.

    В 2026 году в рамках проекта в 6 субъектах Дальневосточного федерального округа должны ликвидировать 17 затонувших судов.

    На Камчатке должны быть утилизированы 4 объекта, Сахалине – 3 судна, Чукотке – 5 судов, в Приморском крае и Магаданской области – по 2 судна, в Якутии – одно судно.

    Работы проводятся в рамках заключенных государственных контрактов, а также в рамках предпринимательской инициативы.

    Росморречфлот совместно с регионами выступает основным исполнителем проекта.

    Как ранее отмечал руководитель Агентства Андрей Тарасенко, подъёму судов предшествует детальное обследование дна с изучением всех объектов и определением их точного положения. «Проект является важным шагом в развитии дальневосточных морских портов и регионов в целом. В рамках проекта приоритетно удаляются суда, которые препятствуют судоходству и рыболовству, загрязняют экосистему и создают проблемы для развития прибрежных территорий», – подчеркнул он.

    Всего за период с 2025 по 2030 год планируется поднять и утилизировать 103 затонувших судна в шести регионах Дальнего Востока.

    Проект «Генеральная уборка», напомнили в Росмрречфлоте, реализуется с 2022 года. С 2022 по 2025 годы со дна было поднято и утилизировано 227 судов. Проект был продлён на период с 2025 по 2030 годы и вошёл в состав нацпроекта «Экологическое благополучие».

    Фото: Росморречфлот


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