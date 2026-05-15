Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
15.05.2026

    • Круглосуточный режим работы грузового направления в МАПП Забайкальск продлен еще на год – до 16 мая 2027 года, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Круглосуточный режим работы грузового направления в пункте пропуска был введен 15 мая 2023 года, с того момента количество оформляемых транспортных средств за сутки увеличилось почти в 2 раза.

    С начала 2026 года через МАПП Забайкальск проследовало 103 тыс. транспортных средств международной перевозки, на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Грузооборот через МАПП Забайкальск за 4 месяца 2026 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 916 тысяч тонн.

    В среднем за сутки в МАПП Забайкальск оформляется 760 транспортных средств международной перевозки. В пиковые дни таможенники оформляют свыше 900 тысяч транспортных средств международной перевозки.

    Пассажирское направление продолжит работу по установленному графику: с 8.00 до 20.00 местного времени.

    Фото: ФТС


