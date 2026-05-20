20.05.2026

Товарооборот через российско-азербайджанскую границу

    • На российско-азербайджанском участке государственной границы отмечается устойчивый рост товарооборота: с начала 2026 года в автомобильных пунктах пропуска на границе с Азербайджаном оформлено более 2,2 млн тонн товаров, на 14% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила ФТС в своем макс-канале. 

    Ежедневно автомобильные пункты пропуска пересекает в среднем от 1000 до 1300 грузовых транспортных средств. При этом их скопление на данном участке государственной границы отсутствует.

    В пунктах пропуска организовано оперативное взаимодействие должностных лиц Дагестанской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Работа ведомств осуществляется с сохранением пропускной способности и исключением скопления транспортных средств.

    Особое внимание уделяется приоритетному оформлению продовольственной и скоропортящейся продукции из Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии, в первую очередь свежих овощей и фруктов.

    Автомобильные пункты пропуска МАПП Яраг-Казмаляр и МАПП Тагиркент-Казмаляр являются стратегически важными элементами международного транспортного коридора «Север–Юг» и в настоящее время функционируют с превышением проектной пропускной способности, подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    Госрегулирование Показать всё
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
