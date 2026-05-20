Товарооборот через российско-азербайджанскую границу

На российско-азербайджанском участке государственной границы отмечается устойчивый рост товарооборота: с начала 2026 года в автомобильных пунктах пропуска на границе с Азербайджаном оформлено более 2,2 млн тонн товаров, на 14% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила ФТС в своем макс-канале.

Ежедневно автомобильные пункты пропуска пересекает в среднем от 1000 до 1300 грузовых транспортных средств. При этом их скопление на данном участке государственной границы отсутствует.

В пунктах пропуска организовано оперативное взаимодействие должностных лиц Дагестанской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Работа ведомств осуществляется с сохранением пропускной способности и исключением скопления транспортных средств.

Особое внимание уделяется приоритетному оформлению продовольственной и скоропортящейся продукции из Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии, в первую очередь свежих овощей и фруктов.

Автомобильные пункты пропуска МАПП Яраг-Казмаляр и МАПП Тагиркент-Казмаляр являются стратегически важными элементами международного транспортного коридора «Север–Юг» и в настоящее время функционируют с превышением проектной пропускной способности, подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС