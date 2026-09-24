Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
24.09.2026

Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.02.2026
    Грузооборот речных портов Китая в 2025
    Вырос на 5,1%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    17.04.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2026
    Ставки сохраняются на уровне прошлой недели.
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    13.05.2026
    HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    Операционная прибыль снизилась
    HHLAКонтейнерооборотФинансы
    0
    28.04.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%
    Экспорт увеличился на 0,8%, каботаж – на 21,4%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    19.08.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 33 неделя 2026
    Топливо подорожало.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    21.09.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2026
    Цены увеличились.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокЦены
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    23.09.2026 Смена рулевого в PIL
    21.09.2026 «Ромео и Джульетта» и «Золушка» в контейнерах
    21.09.2026 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2026
    20.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    23.09.2026 Назначение в ФТС
    22.09.2026 12-я Встреча министров транспорта АТЭС
    18.09.2026 Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам
    17.09.2026 Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •