Назначен первый заместитель руководителя ФТС

Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2026 года N2584-р Валерий Гуков назначен первым заместителем руководителя ФТС России.

В.Гуков начал службу в таможенных органах с 1999 года, прошел путь от инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни до начальника Дальневосточного таможенного управления, которое возглавил с 1 июля 2026 года. Руководил Томской, Новосибирской, Карельской, Центральной энергетической таможнями.

В соответствии с приказом ФТС России В.Гуков приступил к обязанностям с 24 сентября.

Фото: ФТС