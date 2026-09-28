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Назначен первый заместитель руководителя ФТС
28.09.2026

Назначен первый заместитель руководителя ФТС

    • Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2026 года N2584-р Валерий Гуков назначен первым заместителем руководителя ФТС России.

    В.Гуков начал службу в таможенных органах с 1999 года, прошел путь от инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни до начальника Дальневосточного таможенного управления, которое возглавил с 1 июля 2026 года. Руководил Томской, Новосибирской, Карельской, Центральной энергетической таможнями.

    В соответствии с приказом ФТС России В.Гуков приступил к обязанностям с 24 сентября.

    Фото: ФТС

     


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