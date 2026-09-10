Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Администрацию Панамского канала впервые возглавила женщина
10.09.2026

Администрацию Панамского канала впервые возглавила женщина

    • С 7 сентября в должность руководителя Администрации Панамского канала вступила Илья Эспино де Маротта – первая женщина на этом посту.

    Как сообщает Администрация канала, решение было принято Советом директоров 21 мая этого года. Срок контракта – с 2026 по 2033 год.

    До этого И. Эспино де Маротта занимала должность заместителя руководителя Администрации Панамского канала – и также была первой женщиной, получившей такое назначение.

    Она пришла в Администрацию Панамского канала в 1985 году на должность инженера в судостроительное подразделение и проработала в различных должностях более 40 лет.

    И. Эспино де Маротта получала образование в Техасском университете A&M (степень бакалавра), затем в университет Санта-Мария ла Антигуа в Панаме (степень магистра).

    Фото: Администрация Панамского канала


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.07.2026
    Ограничения по осадке в Панамском канале ужесточаются
    Администрация Панамского канала намерена ввести дополнительные ограничения по осадке.
    ОграниченияОсадкаПанамский канал
    0
    17.03.2026
    Назначен начальник Пулковской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Пулковской таможни.
    НазначенияПулковская таможняТаможняФТС
    0
    29.01.2026
    Назначение в Пулковской таможне
    Назначен и.о. начальника таможни
    НазначенияПулковская таможняФТС
    0
    01.07.2026
    Назначен начальник ДВТУ
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Валерия Гукова начальником Дальневосточного таможенного управления.
    ДВТУНазначенияФТС
    0
    03.04.2026
    Назначен замруководителя ФТС
    Заместителем руководителя ФТС России назначен Дмитрий Жуков.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    21.04.2026
    Назначение в Группе FESCO
    Назначен операционный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт».
    FESCO НазначенияТоп-менеджмент
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.09.2026 От мегамаксов к гигамаксам
    09.09.2026 Отправки контейнеров в полувагонах удвоились
    09.09.2026 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026
    08.09.2026 Новый сервис из Китая в Калининград
    08.09.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2026
    08.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    09.09.2026 Расширен перечень случае, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    21.08.2026 Утвержден проект структуры Концепции развития внутреннего водного транспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •