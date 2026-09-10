Администрацию Панамского канала впервые возглавила женщина

С 7 сентября в должность руководителя Администрации Панамского канала вступила Илья Эспино де Маротта – первая женщина на этом посту.

Как сообщает Администрация канала, решение было принято Советом директоров 21 мая этого года. Срок контракта – с 2026 по 2033 год.

До этого И. Эспино де Маротта занимала должность заместителя руководителя Администрации Панамского канала – и также была первой женщиной, получившей такое назначение.

Она пришла в Администрацию Панамского канала в 1985 году на должность инженера в судостроительное подразделение и проработала в различных должностях более 40 лет.

И. Эспино де Маротта получала образование в Техасском университете A&M (степень бакалавра), затем в университет Санта-Мария ла Антигуа в Панаме (степень магистра).

Фото: Администрация Панамского канала