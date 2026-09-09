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Отправка контейнеров в полувагонах в январе-июне 2026
09.09.2026

Отправки контейнеров в полувагонах удвоились

    • Объёмы отправок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоились с начала года, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

    В августе из дальневосточных портов отправлялось в среднем в сутки 16 поездов с импортными контейнерами (в январе – 8,3 поезда).

    При этом доля вывоза контейнеров по такой технологии составляет порядка 60%.

    В целом среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока в августе составил 4327 TEU – на 58% выше показателя августа прошлого года.

    Фото: РЖД


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