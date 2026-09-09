Отправки контейнеров в полувагонах удвоились

Объёмы отправок контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока удвоились с начала года, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

В августе из дальневосточных портов отправлялось в среднем в сутки 16 поездов с импортными контейнерами (в январе – 8,3 поезда).

При этом доля вывоза контейнеров по такой технологии составляет порядка 60%.

В целом среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами из морских портов Дальнего Востока в августе составил 4327 TEU – на 58% выше показателя августа прошлого года.

Фото: РЖД