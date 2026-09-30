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Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
30.09.2026

Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями

    • Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно.

    Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

    Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 30 сентября 2026 года.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 июля 2026 года № 954.

    Постановление от 29 сентября 2026 года N1252

    Фото: пресс-служба Правительства РФ


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