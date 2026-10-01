Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
01.10.2026

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности октябрь 2026 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 25 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • DC / HC / TC и др.
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2026
    Грузооборот российских портов в январе 2026 снизился на 7%
    Экспорт сократился на 5,9%.
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    02.06.2026
    Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2026
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-марта 2026 года составил почти 47 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2026ГлобальноКонтейнерные перевозкиМорские перевозки
    0
    22.04.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 16 неделя 2026
    Морской газойль подешевел.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    10.08.2026
    Товарооборот Россия – Азербайджан в первом полугодии 2026
    Снизился на 31,4%.
    Только для подписчиков
    2026АзербайджанВнешняя торговляТоварооборот
    0
    31.03.2026
    Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь 2026
    В денежном выражении товарооборот составил чуть более 2 млрд евро.
    Только для подписчиков
    2026грузовые автоперевозкиЕвросоюзРоссия
    0
    05.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2026
    На 6 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 4 февраля […]
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.10.2026 Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    01.10.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    28.09.2026 Новый сервис Циндао – Восточный
    28.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    Госрегулирование Показать всё
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •