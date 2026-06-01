Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2026 увеличился на 13%

    • В апреле 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна повысился на 13% относительно показателя апреля прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 57,8%. Экспорт сократился на 12,8%, каботаж – на 8,4%. В транзите было перевалено на 71,7% меньше, чем годом ранее.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 42%.

    Груженых контейнеров было обработано на 19,4% больше, чем в апреле 2025 года. Из общего объема груженых 7,7% приходилось на рефконтейнеры, 92,3% – на сухие.

    63,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 17% – в экспорте, 18,8% – в каботаже и 0,6% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 6,1%.

    В апреле 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 65,1%, Восточный обработал 18%, на Корсаков приходилось 5,1%.

