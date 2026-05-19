Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, август 2025
19.05.2026

Обновлен сервис FREIGHTMarket

    • Обновлены данные по ставкам контейнерных линий через порты РФ – online-сервис FREIGHTMarket для подписчиков:

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец мая 2026 года.

    FREIGHTMarket – облачный аналитический онлайн-сервис, дающий индикативную картину фрахтовых ставок по более чем 32 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов.

    Сервис содержит данные по ставкам для следующих типов контейнеров:

    • экспорт / импорт
    • 20’ / 40’
    • рефы / сухие
    • DC / HC / TC и др.
    • COC / SOC

    А также:

    • Количество задействованных на сервисах судов – помесячная динамика
    • Количество судозаходов по линиям за последний месяц
    • Вместимость судов на сервисах
    • Суммарная вместимость линий

    Особенности сервиса:

    • Интерактивный пользовательский интерфейс
    • Данные доступны онлайн 24/7/365 с любого устройства
    • Помесячная динамика ставок
    • История и сравнение ставок
    • Инфографика: моментальная визуализация данных в различных разрезах
    • География сервисов на карте
    • Обновление 2 раза в месяц (в начале месяца и, если ставки меняются в течение месяца, данные обновляются в середине месяца)

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.02.2026
    Контейнерооборот лидеров, январь 2026
    Оба крупнейших контейнерных порта показали рост к январю прошлого года.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    16.04.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях
    Вырос на 12,2%.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    24.03.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 в деталях
    Увеличился на 14,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    10.03.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2026
    Стоимость морского газойля резко подскочила.
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливомировой рынокЦены
    0
    27.02.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 26,8%
    Экспорт снизился на 24,2%
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    Госрегулирование Показать всё
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •