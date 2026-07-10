Об особенностях высокого сезона в этом году рассказывает Евгений Березин, директор по стратегическому развитию компании RAILSHIP.

Намечается ли в этом году высокий сезон?

Высокий сезон уже идет. Мы видим небольшой – на 5-7% – прирост объемов по основным товарам, но это не резкий всплеск. Клиенты стараются не ждать последнего момента и заранее размещают заявки на отгрузки, чтобы не попасть в период возможного дефицита мест и роста ставок.

В чем особенности и отличия от предыдущих высоких сезонов?

Сезон начался раньше обычного. В предыдущие годы он был связан с ростом потребительской активности и подготовкой к сезону «осень-зима». Сейчас значительная часть спроса формируется не только потреблением, но и желанием импортеров предотвратить возможные риски – такие как удлинение транзитных сроков, смещения в расписании, задержки на маршрутах и дальнейшее повышение ставок.

Какие факторы определяют особенности нынешнего высокого сезона?

Здесь все очевидно: геополитическая нестабильность, ситуация на Ближнем Востоке, риски вокруг Красного моря, Суэцкого канала и Ормузского пролива, удорожание топлива и страхования, рост мировых контейнерных индексов.

На российском рынке сказывается также уменьшение количества перевозчиков и высокая зависимость решений клиентов от стоимости перевозки. Для ряда категорий товаров, прежде всего объемных и низкомаржинальных, логистические расходы в стоимости товара могут достигать 10-20% и даже превышать этот уровень. Кроме того, импортеры работают в условиях дорогого финансирования, сдержанного потребительского спроса и высокой конкуренции в розничной торговле.

Но рынок частично адаптировался или находится в процессе адаптации: можно сказать, что участники привыкают к нестабильности и заранее просчитывают альтернативы. Отсюда и заблаговременное размещение заявок на отгрузки, и, соответственно, более раннее начало высокого сезона.

Ожидаются ли задержки с отгрузкой / заторы?

Критической ситуации мы пока не ожидаем. Большинство участников рынка подготовились лучше, чем в предыдущие периоды: заранее бронируют места, закладывают дополнительные сроки и стараются избегать перегрузок.

Мы приоритетно используем прямые морские сервисы, прямые железнодорожные и автомобильные перевозки – там, где это возможно. Это снижает риск потери времени на стыковках и делает цепочку более управляемой.

Сильно ли увеличатся ставки?

Ставки на морские перевозки растут. При этом рост замедлился по сравнению даже с данными месячной давности, однако давление на рынок сохраняется.

Контейнерные индексы на направлениях из Азии в Европу остаются повышенными. Так, Drewry World Container Index за неделю вырос на 9% и на 2 июля 2026 года составил 4530 долларов за 40-футовый контейнер. На направлении Шанхай – Роттердам ставка поднялась на 7% – до 4682 долларов 40-футовый контейнер.

Это влияет не только на Европу, но косвенно и на российский рынок, потому что суда, оборудование и слоты перераспределяются глобально. Тем не менее, мы не ожидаем повторения экстремальных уровней ставок 2021 года, хотя по отдельным направлениям точечное повышение возможно – особенно там, где есть дефицит мест, нестабильное расписание, ограниченный выбор перевозчиков или зависимость от перегруженных транзитных хабов (Джебель-Али, Джидда, в ряде случаев Пусан).

Фото: RAILSHIP

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