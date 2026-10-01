Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая

ИТ-интегратор «ДелоТех» (входит в Группу компаний «Дело») расширил функционал системы управления мультимодальными перевозками iTrans. Как сообщили SeaNews в Группе, теперь система консолидирует данные об импортных перевозках и позволяет отслеживать операции по каждой отправке.

Ранее перевозочные и разрешительные документы – железнодорожные накладные СМГС, коммерческие инвойсы, спецификации грузов, фитосанитарные сертификаты и другие – передавались клиентами и соисполнителями, участвующими в перевозке, через несколько сторонних систем, что усложняло контроль и замедляло обработку грузов.

Теперь информация собирается в едином цифровом пространстве iTrans, доступ к документам в электронном виде обеспечен на всём пути следования груза. При этом статус подготовки и передачи документов можно отслеживать в режиме реального времени, что повышает прозрачность документооборота и эффективность контроля качества услуг.

Решение уже работает на железнодорожном пограничном переходе Забайкальск – Маньчжурия между Россией и Китаем. В дальнейшем технологию планируется внедрить и на других пунктах пропуска сети железнодорожных терминалов ГК «Дело».

«Единое цифровое пространство позволяет ускорить прохождение таможенных процедур и снизить риск ошибок при обработке перевозочных документов», – отметил директор по информационным технологиям ГК «Дело», генеральный директор «ДелоТех» Борис Сопельник.

Фото: ГК «Дело»