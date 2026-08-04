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04.08.2026

Первая партия семян теффа в Петербурге

    • 29 июля в испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» впервые исследовали партию семян теффа весом 23 тонн, поступившую из ЮАР, на показатели безопасности и наличие карантинных объектов.

    Как пояснили в филиале, тефф (или теф) — однолетнее травянистое растение семейства злаковых родом из Эфиопии. Это одна из древнейших зерновых культур на планете: возделывать его начали более 4000 лет назад. Внешне тефф выглядит как обычная трава с тонкими стеблями высотой до метра и узкими листьями. Его главная особенность — невероятно мелкие семена (около 1 мм в длину). Вес тысячи зерен составляет всего 0,3–0,4 грамма.

    В странах Африки (Эфиопии, Эритрее и Южно-Африканской Республике) тефф является национальным достоянием и основой рациона для сотен миллионов человек. Из ферментированного теста на основе теффа пекут лепешки, которые служат в этих странах аналогом хлеба.

    В Европе, США и России тефф набирает популярность как «суперфуд» – элемент правильного рациона. Главное преимущество этой культуры заключается в том, что она совершенно не содержит глютена, поэтому идеально подходит людям с целиакией.

    Кроме того, тефф богат клетчаткой, белком, железом и кальцием. По содержанию железа он превосходит пшеницу в 2,4-4,8 раза, а также является рекордсменом по количеству кальция и легкодоступного белка. Из семян теффа варят кашу, их добавляют в выпечку или используют вместо панировочных сухарей.

    Фото: Санкт-Петербургский филиал ЦОК АПК


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