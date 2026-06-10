Импорт абрикосов и персиков на Урал

Ввоз абрикосов в регион деятельности Уральского таможенного управления начался в апреле, сообщила ФТС в своем макс-канале. Первая поставка весом 300 кг прибыла из Узбекистана.

Всего за апрель-июнь 2026 года в регион доставили более тысячи тонн абрикосов, в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Основной поставщик абрикосов – Узбекистан, из этой страны ввезли более 670 тонн – 60% весового объема. Это несколько меньше, чем годом ранее: в 2025 году из Узбекистана были почти 67% всех поставок. Впервые в этом году абрикосы привезли из Таджикистана – на них пришлось 17% весового объема», – уточнил и.о. начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

Кроме того, с середины мая начался сезон ввоза персиков. В регион уже ввезли более 400 тонн – из Турции (84% весового объема), Китая (5%) и Узбекистана (11%).

Фото: ФТС