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Импорт абрикосов и персиков на Урал
10.06.2026

Импорт абрикосов и персиков на Урал

    • Ввоз абрикосов в регион деятельности Уральского таможенного управления начался в апреле, сообщила ФТС в своем макс-канале. Первая поставка весом 300 кг прибыла из Узбекистана.

    Всего за апрель-июнь 2026 года в регион доставили более тысячи тонн абрикосов, в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    «Основной поставщик абрикосов – Узбекистан, из этой страны ввезли более 670 тонн – 60% весового объема. Это несколько меньше, чем годом ранее: в 2025 году из Узбекистана были почти 67% всех поставок. Впервые в этом году абрикосы привезли из Таджикистана – на них пришлось 17% весового объема», – уточнил и.о. начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

    Кроме того, с середины мая начался сезон ввоза персиков. В регион уже ввезли более 400 тонн – из Турции (84% весового объема), Китая (5%) и Узбекистана (11%).

    Фото: ФТС


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