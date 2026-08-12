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Импорт чая на Урал вырос вдвое
12.08.2026

Импорт чая на Урал вырос вдвое

    • В первом полугодии 2026 года объем импорта чая в Уральский федеральный округ увеличился более чем в два раза, достигнув 845,5 тонн, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Основной объем поставок (94%) приходится на черный чай – его ввоз вырос в 2,5 раза. Доля неароматизированного зеленого чая составляет около 4% импорта, ароматизированного – 1,5%. При этом поставки ароматизированного зеленого чая в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в 130 раз.

    Основными поставщиками чая стали Вьетнам (46%), Казахстан (29,5%), Индия (11%) и Кения (10%).

    «Уральские таможенники обеспечивают оперативное прохождение таможенного контроля для добросовестных компаний. Сроки выпуска в 2026 году сократились в 2 раза по сравнению с 1 половиной прошлого года», – отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

    Фото: ФТС


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