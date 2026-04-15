Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Растут прямые поставки фруктов и овощей в Красноярский край
15.04.2026

    • Объем прямых поставок импортных фруктов и овощей в Красноярский край увеличился на 40%, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Растут прямые поставки фруктов и овощей в Красноярский крайЗа 3 месяца 2026 года красноярские таможенники проконтролировали ввоз 29,8 тыс. тонн зарубежной плодоовощной продукции.

    Напрямую в регион поступали перцы, пекинская капуста, баклажаны, томаты, ананасы, апельсины, бананы, гранаты, виноград и другие фрукты и овощи. Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.

    Также в этот период увеличились поставки свежего манго – в 2,4 раза. Впервые в Красноярский край напрямую из Китая ввезено 2 тонны кумквата.

    По словам начальника Красноярской таможни Василия Костомарова, в среднем на Красноярский таможенный пост для проведения таможенного контроля ежедневно поступает 17 грузовых автомобилей плодоовощной продукции или 440 тонн фруктов и овощей.

    «Все мероприятия в отношении скоропортящейся продукции осуществляются в приоритетном порядке и во взаимодействии со специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю», – подчеркнул он.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.02.2026
    Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026
    Рост в январе – в 4 раза.
    ИмпортНовороссийскПестицидыЦОК АПК
    0
    14.04.2026
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2026
    Итоги внешней торговли Российской Федерации в январе-феврале 2026 года
    Внешняя торговляИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    11.02.2026
    Первая партия мимозы в этом году
    Ввезена из Абхазии
    ИмпортЦветы
    0
    10.04.2026
    Растет экспорт подсолнечного масла из Белгородской области
    Основными импортерами стали Турция, Египет, Индия, Саудовская Аравия и Тунис.
    Белгородская областьподсолнечное маслоСтатистика таможниЭкспорт
    0
    18.02.2026
    Экспорт чипсов из Сибири
    5,5 тыс. тонн картофельных чипсов в 18 стран мира
    Продукты питанияСибирьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    04.02.2026
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-ноябрь 2025
    Почти четверть поставок в Россию приходится на Германию.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзИмпортРоссия
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •