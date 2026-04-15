Растут прямые поставки фруктов и овощей в Красноярский край

Объем прямых поставок импортных фруктов и овощей в Красноярский край увеличился на 40%, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

За 3 месяца 2026 года красноярские таможенники проконтролировали ввоз 29,8 тыс. тонн зарубежной плодоовощной продукции.

Напрямую в регион поступали перцы, пекинская капуста, баклажаны, томаты, ананасы, апельсины, бананы, гранаты, виноград и другие фрукты и овощи. Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.

Также в этот период увеличились поставки свежего манго – в 2,4 раза. Впервые в Красноярский край напрямую из Китая ввезено 2 тонны кумквата.

По словам начальника Красноярской таможни Василия Костомарова, в среднем на Красноярский таможенный пост для проведения таможенного контроля ежедневно поступает 17 грузовых автомобилей плодоовощной продукции или 440 тонн фруктов и овощей.

«Все мероприятия в отношении скоропортящейся продукции осуществляются в приоритетном порядке и во взаимодействии со специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю», – подчеркнул он.

