Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств

Упрощённый ввоз в Россию отдельных видов электронных устройств продлён ещё на один год – до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление подписано23 декабря 2025 года. Ожидается, что решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления.

Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на электронику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким‑либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощённый порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.

Также, согласно упрощённому порядку, исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Постановление от 23 декабря 2025 года №2109

Фото: https://express-china.ru