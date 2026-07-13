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Чемоданное настроение
13.07.2026

Чемоданное настроение

    • С января по май сибирские предприниматели импортировали чемоданов и сумок общей стоимостью более 445 млн рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок увеличились почти на 40%.

    Более трети товаров составляют чемоданы из пластмассы и текстиля (более 76 тыс. штук), а также кожаные сумки (более 161 тыс. штук).

    Самым крупным поставщиком дорожных и других сумок в Сибирский федеральный округ в этом году традиционно стал Китай. В целом импорт такой продукции осуществлялся из 20 стран.

    Более 60% чемоданов и сумок ввозят участники внешнеэкономической деятельности Новосибирской области. Предприниматели Томской области занимают второе место (13,5% поставок). На третьем месте участники ВЭД Омской области (7,4% от объема импорта сумок и чемоданов в Сибирский федеральный округ).

    Фото: ФТС


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