30 контейнеровозов в одном портфеле

Греческий фидерный оператор Contships Logistics разместил заказ, который в перспективе может составить 30 судов. Как сообщает Splash24/7, контракт, подписанный 100-процентной дочерней структурой компании CLC Newbuildings, предусматривает строительство 10 контейнеровозов плюс два опциона по 10 судов каждый.

Проект разработан Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute (SDARI). Строительство будет осуществляться в Китае на новой верфи Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group в Усюэ. Цена контракта и сроки строительства не раскрываются.

Вместимость контейнеровозов составит 1,3 тыс. TEU (1324 TEU включая 340 розеток).

Если все опционы будут реализованы, портфель заказов превысит действующий флот Contships, который на данный момент состоит из 27 судов. В прошлом году компания продала 15 контейнеровозов постарше, в первом полугодии этого года – еще 5.

Фото: Contships / Splash24/7