Погрузка угля РЖД, июнь 2026

Погрузка экспортного угля на восток в июне достигла 10,7 млн тонн, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к июню 2025 года составил 9,1%, к июню 2016 года – 59,9%, к июню 2011 года – 220%.

С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 13,5 млн тонн угля (+6,7% к июню 2025 года).

В целом погрузка угля на сети РЖД в июне составила 27,6 млн тонн (+11,1% к июню 2025 года), из них на экспорт – 16,9 млн тонн (+19,6%).

В направлении портов отправлено 15,5 млн тонн (+24,2%), в том числе на порты Северо-Запада – 3,7 млн тонн (+31,9%), на порты Дальнего Востока – 9,6 млн тонн (+14,4%), на порты Юга – 2,4 млн тонн (рост в 1,7 раза).

Доля угля в общем объёме погрузки РЖД составила в июне 30,6% (в 2025 году было 27,8%).

За 6 месяцев 2026 года погружено 166 млн тонн угля (+1,8%), в том числе на экспорт – 93,9 млн тонн (+6,1%).

Фото: РЖД