Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17,1 млн тонн;

Свердловская область – 4,1 млн тонн;

Белгородская область — 3,7 млн тонн.

Самую высокую динамику в июне показали:

Пензенская область – рост в 2 раза за счет увеличения в 3,4 раза погрузки зерна и почти в 2 раза цемента,

Чувашская республика – рост в 1,8 раза за счет увеличения в 3,6 раза отгрузок зерна и в 1,4 раза химикатов,

Калужская область – рост в 1,75 раза благодаря увеличению в 2,7 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса.

Фото: РЖД