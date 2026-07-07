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Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026
07.07.2026

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июнь 2026

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июня 2026 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17,1 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,1 млн тонн;
    • Белгородская область — 3,7 млн тонн.

    Самую высокую динамику в июне показали:

    • Пензенская область – рост в 2 раза за счет увеличения в 3,4 раза погрузки зерна и почти в 2 раза цемента,
    • Чувашская республика – рост в 1,8 раза за счет увеличения в 3,6 раза отгрузок зерна и в 1,4 раза химикатов,
    • Калужская область – рост в 1,75 раза благодаря увеличению в 2,7 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса.

    Фото: РЖД


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