РЖД устанавливают скидки

Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщается в макс-канале РЖД.

До конца 2026 года будут действовать объёмные скидки:

25% – на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской (Свердловская область),

50% – на перевозки проката чёрных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской (Свердловская область),

15,6% – на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново (Московская область) со всех станций сети,

34,7% – на внутрироссийские и экспортные перевозки труб из чёрных металлов со станции Бужаниново на станции железных дорог в 11 регионах России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном,

10,6% – на экспортные перевозки карбамида в вагонах со станции Сала на станцию Лужская (эксп.) (Ленинградская область),

23,9% – на внутрироссийские перевозки прочих видов проката чёрных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край),

22,1% – на перевозки руд драгоценных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда (Амурская область). Скидка будет действовать по 31 марта 2027 год,

17,4% – на перевозки стабильного газового бензина в цистернах со станции Биклянь (Республика Татарстан) на станции в Ленинградской и Мурманской областях (Автово (эксп.), Высоцк (эксп.), Кола, Кола (эксп.), Лужская (эксп.), Мурманск и Мурманск (эксп.) ОЖД). Скидка будет действовать по 30 июня 2028 года.

Фото: РЖД