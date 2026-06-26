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Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2025
26.06.2026

РЖД устанавливают скидки

    • Правление РЖД приняло ряд тарифных решений, направленных на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт, сообщается в макс-канале РЖД.

    До конца 2026 года будут действовать объёмные скидки:

    • 25% – на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской (Свердловская область),
    • 50% – на перевозки проката чёрных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской (Свердловская область),
    • 15,6% – на внутрироссийские перевозки листовой стали на станцию Бужаниново (Московская область) со всех станций сети,
    • 34,7% – на внутрироссийские и экспортные перевозки труб из чёрных металлов со станции Бужаниново на станции железных дорог в 11 регионах России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном,
    • 10,6% – на экспортные перевозки карбамида в вагонах со станции Сала на станцию Лужская (эксп.) (Ленинградская область),
    • 23,9% – на внутрироссийские перевозки прочих видов проката чёрных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край),
    • 22,1% – на перевозки руд драгоценных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда (Амурская область). Скидка будет действовать по 31 марта 2027 год,
    • 17,4% – на перевозки стабильного газового бензина в цистернах со станции Биклянь (Республика Татарстан) на станции в Ленинградской и Мурманской областях (Автово (эксп.), Высоцк (эксп.), Кола, Кола (эксп.), Лужская (эксп.), Мурманск и Мурманск (эксп.) ОЖД). Скидка будет действовать по 30 июня 2028 года.

    Фото: РЖД


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