РЖД доставили щебень для модернизации федеральной автотрассы

РЖД организовали доставку стройматериалов для модернизации участка федеральной автотрассы М-8 «Холмогоры», сообщила компания в своем макс-канале.

Сейчас обновление автодороги идёт от Ростова Великого до Переславля-Залесского. Основной строительный груз – щебень – доставляют из разных регионов страны в Ярославскую область. Приём, выгрузка и хранение идёт на железнодорожном грузовом терминале Ростов Великий.

Доставка по железной дороге позволяет везти сразу большие объёмы груза, не задействуя крупнотоннажный автотранспорт, что особенно актуально в условиях ограничений на движение таких машин по автодорогам, отметили в РЖД.

До конца ноября на станцию Ростов Великий для производства дорожно-строительных работ на трассе М-8 планируется доставить около 100 тыс. тонн щебня.

