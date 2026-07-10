Понижающие коэффициенты для зерна

Правление ОАО «РЖД» приняло решение установить объёмную скидку 38% на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах по западному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг» через погранпереход Самур (Дагестан) с дальнейшим проследованием азербайджано-иранского пограничного перехода Астара.

Как сообщила компания в своем макс-канале, период действия скидки – до 30 июня 2027 года.

Кроме того, дополнены условия применения ранее введённых преференций на перевозки зерна на короткие расстояния (до 800 км) из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово – Черноморского и Каспийского бассейнов.

В частности, установлены следующие понижающие коэффициенты:

0,885 – на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ 011-018) в собственных (арендованных) вагонах-зерновозах со станций железных дорог, расположенных в границах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в направлении припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог на расстояние перевозки до 800 км включительно;

0,73 – на экспортные перевозки зерновых и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ 011-018) в собственных (арендованных) вагонах-зерновозах со станций железных дорог, расположенных в границах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги на расстояние перевозки до 800 км включительно, за исключением станций Махачкала (эксп.) и Махачкала (эксп.) (паром) Северо-Кавказской железной дороги.

Понижающий коэффициент 0,73 применяется только на дополнительный объем экспортных перевозок зерновых и зернобобовых культур (позиции ЕТСНГ 011-018) в собственных (арендованных) вагонах-зерновозах со станций железных дорог, расположенных в границах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги на расстояние перевозки до 800 км включительно, за исключением станций Махачкала (эксп.) и Махачкала (эксп.) (паром) Северо-Кавказской железной дороги, превышающий суммарно 2,2 млн тонн за период с 1 июля 2026 по 31 декабря 2026 года включительно.

Коэффициент 0,885 установлен на срок с 1 июля 2026 по 30 сентября 2026 года включительно, коэффициент 0,73 – с 1 июля 2026 по 31 декабря 2026 года включительно.

Фото: РЖД