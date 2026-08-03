Грузы РЖД, 7 месяцев 2026: минус 0,8%

По итогам первых 7 месяцев2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 641,1 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объем погрузки нефти и нефтепродуктов снизился на 6,8% до 107,9 млн тонн.

Погрузка строительных грузов сократилась на 4% до 54 млн тонн, черных металлов – на 11,6% до 27,2 млн тонн, лома черных металлов – на 8,4% до 4 млн тонн, цемента – на 5,8% до 11,3 млн тонн, лесных грузов – на 4,3% до 14,5 млн тонн, кокса – на 9,6% до 5,4 млн тонн.

Объем химикатов и соды снизился на 7,2% до 11,1 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 9,5% до 14,4 млн тонн, железной и марганцевой руды – на 0,9% до 62,4 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 1,1% до 40,6 млн тонн.

Погрузка каменного угля составила 193,2 млн тонн – на 2,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.

Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 53,3% до 17,8 млн тонн. Также увеличилась погрузка цветной руды и серного сырья – на 5,2% до 10,6 млн тонн, а также прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,7% до 66,8 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в июле 2026 года составила 92,2 млн тонн, на 0,1% больше, чем в июле прошлого года, и на 2,2% больше, чем в июне этого года.

Грузооборот в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3% и составил 1 трлн 453,7 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,3% и составил 1 трлн 790,7 млрд т/км.

Грузооборот за июль 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5% и составил 211,5 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 4,8% до 258,4 млрд т/км.

Как отмечают в РЖД, погрузка четвертый месяц подряд: в апреле – на 1,9%, в мае – на 0,5%, в июне – на 1%, в июле – на 0,1%. При этом грузооборот увеличивался более высокими темпами – на 4,1% в апреле и мае, на 4,5% – в июне, на 6,5% – в июле, что связано с увеличением дальности перевозок из-за продолжающейся переориентации грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восток.

Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в июле увеличились на 6,1%, до 14,7 млн тонн, в том числе удобрений – на 86,9%, железной руды – на 20,5%, зерна – в 14,1 раза, угля – на 8,7%, химикатов – на 48,5%.

Ключевыми драйверами роста погрузки в июле были каменный уголь (+7,5% к показателю июля 2025 года), зерно (+34,3%) и цветная руда (+1,8%).

Третий месяц положительная динамика отмечается по цементу (+4,1%) и лесным грузам (+7,2%), второй месяц – по металлолому (+37%) и удобрениям (+4,2%).

Среди железных дорог рост погрузки в июле обеспечили Калининградская (+15,8%), Западно-Сибирская (+11,8%), Забайкальская (+10,5%), Дальневосточная (+9,1%), Северная (+4,5%) и Октябрьская (+3,8%) железные дороги.

Фото: РЖД