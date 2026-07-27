Правительство проиндексировало тарифы РЖД с 1 октября 2026 года. Соответствующее распоряжение — №1924-р от 22 июля 2026 года – опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.

В соответствии с опубликованным распоряжением правительства тарифы, сборы и плата в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов индексируются на 8,5% с включением этой индексации в индексируемую базу.

Фото: РЖД