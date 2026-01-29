Увеличена мощность Комплекса перегрузки угля «Лавна»

Введены в эксплуатацию сооружения очередного этапа Комплекса перегрузки угля «Лавна», построенные компаниями Нацпроектстроя в морском порту Мурманска.

Как сообщает Нацпроектстрой, работы, выполненные «ТЭК Мосэнерго», получили положительные заключения Ростехнадзора и Росприроднадзора. Официальные документы подтверждают, что объекты для перегрузки и хранения угля, возведенные в рамках этапа 1.3.1, соответствуют утверждённой проектной документации, градостроительным требованиям и экологическому законодательству.

В состав объектов очередного этапа входит пересыпная станция площадью 508 м2, три конвейерные эстакады общей протяженностью 145,7 м и складская площадка для угля.

С учетом введенных ранее зданий и сооружений КПУ «Лавна» потенциальные производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год, что составляет 67% от проектной цифры.

Компании Дивизиона «Энергетика и порты» Нацпроектстроя с 2021 года выполняют проектные работы и строительство Комплекса перегрузки угля на западном берегу Кольского залива по заказу ООО «МТП Лавна» и при участии АО «ГТЛК».

На сегодняшний день введены в работу гидротехнические сооружения, технологические линии, станция разгрузки вагонов, пересыпные станции, морской пункт пропуска и т.д. В 2026 году предстоит ввести в эксплуатацию оставшиеся технологические линии, два угольных поля, вспомогательные здания и сооружения, а также завершить работы по благоустройству территории.

Фото: Нацпроектстрой