Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Увеличена мощность Комплекса перегрузки угля «Лавна»
29.01.2026

Увеличена мощность Комплекса перегрузки угля «Лавна»

    • Введены в эксплуатацию сооружения очередного этапа Комплекса перегрузки угля «Лавна», построенные компаниями Нацпроектстроя в морском порту Мурманска.

    Как сообщает Нацпроектстрой, работы, выполненные «ТЭК Мосэнерго», получили положительные заключения Ростехнадзора и Росприроднадзора. Официальные документы подтверждают, что объекты для перегрузки и хранения угля, возведенные в рамках этапа 1.3.1, соответствуют утверждённой проектной документации, градостроительным требованиям и экологическому законодательству.

    В состав объектов очередного этапа входит пересыпная станция площадью 508 м2, три конвейерные эстакады общей протяженностью 145,7 м и складская площадка для угля.

    С учетом введенных ранее зданий и сооружений КПУ «Лавна» потенциальные производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год, что составляет 67% от проектной цифры.

    Компании Дивизиона «Энергетика и порты» Нацпроектстроя с 2021 года выполняют проектные работы и строительство Комплекса перегрузки угля на западном берегу Кольского залива по заказу ООО «МТП Лавна» и при участии АО «ГТЛК».

    На сегодняшний день введены в работу гидротехнические сооружения, технологические линии, станция разгрузки вагонов, пересыпные станции, морской пункт пропуска и т.д. В 2026 году предстоит ввести в эксплуатацию оставшиеся технологические линии, два угольных поля, вспомогательные здания и сооружения, а также завершить работы по благоустройству территории.

    Фото: Нацпроектстрой


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    28.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •