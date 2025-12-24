Информационно-аналитическое агентство
Первый газовоз российской постройки
24.12.2025

В порту Лавна введены в эксплуатацию производственные мощности для перегрузки угля

    • Введены в эксплуатацию сооружения очередного этапа Комплекса перегрузки угля «Лавна», построенные компаниями «Нацпроектстроя» в морском порту Мурманска.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Нацпроектстрой», территориальные органы Ростехнадзора и Росприроднадзора завершили итоговые проверки, по итогам которых получены официальные документы – Заключение о соответствии и Заключение органа экологического надзора. Они подтверждают, что объекты для перегрузки угля, возведенные в рамках этапа 1.3, соответствуют утверждённой проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса РФ и экологического законодательства.

    В состав этапа 1.3 входят следующие объекты:

    • станция разгрузки вагонов;
    • две аспирационные установки;
    • две пересыпные станции;
    • три конвейерные эстакады;
    • вспомогательные объекты.

    С учетом введенных ранее объектов Комплекса перегрузки угля «Лавна», новые производственные мощности обеспечивают грузооборот до 9 млн тонн угля в год, что составляет 50% от полной проектной мощности порта.

    Компании дивизиона «Энергетика и Порты» «Нацпроектстроя» выполняют проектные работы и строительство Комплекса перегрузки угля на западном берегу Кольского залива по заказу ООО «МТП Лавна» и при участии АО «ГТЛК» с 2021 года.

    На сегодняшний день введены в работу гидротехнические сооружения, технологические линии, морской пункт пропуска и т.д. В 2026 году строителям «Нацпроектстроя» предстоит ввести в эксплуатацию оставшиеся технологические линии, три угольных поля, вспомогательные здания и сооружения, а также завершить работы по благоустройству территории.

    Фото: ГК «Нацпроектстрой»


