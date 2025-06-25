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Почти половина компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, предбанкроты
25.06.2025

Почти половина компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, предбанкроты

    • По данным Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), сегодня практически 50% компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, находятся в предбанкротном состоянии. Об этом заявил генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин в ходе круглого стола «Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста» в рамках ПМЭФ-2025.

    Главная причина – резкое снижение объемов заказов и работ, в первую очередь от государственных компаний из-за высокой ключевой ставки. «БАМ – в три раза снижение объема, московские транспортные узлы – практически в два раза в этом году. Мы понимаем, что есть текущая экономическая ситуация, под нее стараемся подстраиваться, но нам достаточно сложно. Снижение объема происходит за счет высокой ключевой станции. Все госкомпании сегодня платят существенные проценты на эти платежи, а их сегодня можно платить за счет снижения инвестиций», – пояснил А.Крапивин.

    По словам спикера, Москва – это единственный заказчик, где объем строительных работ сохраняется. Авансирование в Москве превышает 50% от объема контракта. «Для строительства важно своевременное финансирование. При сегодняшней стоимости кредитных ресурсов мы не способны строить на кредитные. Мы с Москвой отработали авансирование. То есть нашли некую лазейку, некий выход из этой ситуации. Это единственная возможность сегодня строить непрерывно, потому что для заказчика важен своевременный ввод, своевременное исполнение нами наших обязательств, взятых на себя. И в Москве вот действительно у нас в этом плане все очень легко работает», – сказал А.Крапивин.

    Кроме того, в столице введен скоринг строительных компаний, что позволяет подрядчику получать финансирование, не тратя деньги на банковские гарантии. «Сегодня, работая везде, нам приходится брать банковские гарантии, а доверие банков к строительным компаниям находится на самом низком уровне за последние 5 лет нашей работы. В Москве система скорингов анализирует финансовое состояние компаний. И мы можем получать финансирование без банковской гарантии», – — пояснил спикер.

    Проектом, который сможет поддержать всю строительную отрасль, А.Крапивин назвал ВСМ Москва – Санкт-Петербург – крупнейший инфраструктурный проект в стране за последние пять лет.

    «Я рассчитываю, что все-таки мы сможем устоять ближайшие два-три года, хотя для любой строительной компании ближайшие два-три года будут очень сложные. Устоят те, кто смогут оптимально спланировать свои ресурсы, те, кто смогут построить план работы, с правильным оптимизированием издержек», – добавил А.Крапивин.

    В первую очередь важны планирование загрузки и ритмичность работы. «Если заказчики смогут обеспечить ритмичную работу строителей, это будут комфортные условия для существования», – резюмировал А.Крапивин.

    Фото: SeaNews


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