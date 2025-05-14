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Строительная готовность первого этапа Багаевского гидроузла превышает 90 %
14.05.2025

Строительная готовность первого этапа Багаевского гидроузла превышает 90 %

    • Строительная готовность первого этапа Багаевского гидроузла превышает 90 %. Завершить работы, которые обеспечат судоходство через шлюз, планируется к концу 2025 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

    Первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин посетили площадку строительства Багаевского гидроузла с инспекционным визитом. В составе делегации площадку также посетил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Участники поездки ознакомились с ходом создания основных сооружений первого пускового комплекса Багаевского гидроузла. На стройплощадке состоялось совещание по вопросам строительства объекта, а также церемония вручения наград строителям.

    «Багаевский гидроузел в принципе новое качество развития и создание эффективной логистики по внутренним водным путям. Мы понимаем, что сможем увеличить объемы перевозок грузов по Дону более чем в три раза. Основные объемы работ на объекте уже завершаются», – сказал В.Иванов.

    Основным назначением Багаевского гидроузла является обеспечение необходимых гарантированных габаритов пути на участке Дона от Кочетовского гидроузла судового хода до Багаевского гидроузла протяженностью 84 км в навигационные периоды.

    Сооружение судоходного шлюза вышло на финишную прямую. Завершено бетонирование основных конструкций, ведется монтаж закладных деталей гидромеханического оборудования, аварийно-ремонтных и рабочих ворот.

    Продолжаются работы на объектах второго пускового комплекса. На водосбросной плотине смонтированы все затворы и электроцилиндры. Проводится пуско-наладка и автоматизация систем управления технологическими процессами. На судоходном шлюзе ведется монтаж аварийно-ремонтных и рабочих ворот.

    На рыбоходно-нерестовом канале работы выполнены на 99%, в том числе завершено строительство головного регулятора, тракт канала и нерестилища. Идет пуско-наладка на козловом кране, смонтированном на головном регуляторе канала. Работы на оставшемся участке в районе перемычки будут выполнены параллельно с разбором строительных перемычек. В завершающей стадии создание объектов подсобного и обслуживающего назначения, водосбросных очистных сооружений и канализационных очистных сооружений.

    Всего на стройплощадке гидроузла задействовано порядка 1,5 тыс. человек и около 150 единиц техники.

    Фото: Росморречфлот


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