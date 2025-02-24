Россия построит глубоководный порт в Мьянме

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне «Давэй». Как сообщает пресс-служба министерства, подписание документа состоялось на «полях» 5-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо.

«Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы, – пояснил М.Решетников. – Речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода».

Развитие сотрудничества в рамках специальной экономической зоны «Давэй» позволит России и Мьянме развивать новые рынки сбыта, наращивать инвестиции и производство.

«Мы, как компания, которая занимается масштабными инфраструктурными проектами, видим огромный потенциал в развитии строительного сектора в Мьянме, а также в совместной реализации стратегических проектов на территории республики, в частности – строительства глубоководного порта, – прокомментировал генеральный директор ООО «РКС-НР» Ильдар Шарипов. – Стоит особенно отметить сформировавшиеся доверительные взаимоотношения, открытость и заинтересованность наших мьянманских коллег в результате».

«Мьянманским коллегам мы предлагаем не останавливаться на достигнутом и продолжать диверсифицировать нашу торговлю, – отметил М. Решетников. – Со своей стороны мы готовы наращивать объемы поставок лекарств и расширять их ассортимент. Видим возможности для экспорта товаров и услуг в сфере IT и телекоммуникаций, заинтересованы в продвижении российских автомобилей в Мьянме».

Российские компании, по его словам, планируют не только завозить в Мьянму готовые машины из соседних стран региона, но и производить их на территории страны, создавать для этого новые рабочие места, обучать персонал и развивать сервисные сети.

Торговые компании из России заинтересованы и дальше наращивать импорт продовольственных товаров из Мьянмы – в 2024 году увеличили закупки риса, фруктовых джемов и пюре, в 2025 году хотят нарастить импорт чая и кофе.

«Ждем, что наши мьянманские коллеги сами начнут активнее продвигать свою продукцию в России, участвовать в профильных выставках, проводить ознакомительные туры для российских торговых компаний, – подчеркнул М.Решетников. – Мы планируем работать с бизнесом так, чтобы мьянманские товары появлялись не только в маркетплейсах, но и в крупных торговых сетях, и готовы оказывать для этого всю необходимую поддержку».

Специальная экономическая зона «Давэй» – проект площадью 196 кв. км в Андаманском море. В перспективе на территории СЭЗ планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны и транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития