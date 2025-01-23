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В России и Беларуси вводится контроль автоперевозок отдельных категорий товаров
23.01.2025

В России и Беларуси вводится контроль автоперевозок отдельных категорий товаров

    • 6 декабря 2024 года подписан и вступил в силу декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства», которым установлено с 27 января 2025 года на территории Союзного государства для перевозки отдельных видов товаров автотранспортом применение электронных навигационных пломб.  Об этом SeaNews рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

    Нормы декрета распространяются на товары, ввозимые на территорию Союзного государства:

    • алкогольную продукцию, классифицируемую в товарных позициях 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208 ТН ВЭД ЕАЭС;
    • табак, табачные изделия, никотинсодержащие изделия, никотиновое сырье, классифицируемые в товарных позициях 2401, 2402, 2403, 2404 ТН ВЭД ЕАЭС;
    • товары, классифицируемые в товарных позициях 4303, 6101 — 6106, 6110 (предметы одежды), 6401 — 6405 (предметы обуви), 8517 (сотовые и мобильные телефоны), 8519 (звукозаписывающая и звукопроизводящая аппаратура), 8521 (видеозаписывающая и видеопроизводящая аппаратура), 8525 – 8528 (аппаратура для радиовещания и телевидения, радионавигационное оборудование, приемная аппаратура для радиовещания, мониторы и проекторы) ТН ВЭД ЕАЭС;
    •  товары, относящиеся в соответствии с законодательством Республики Беларусь к категориям опасных грузов и помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита в Республике Беларусь.

    Кроме того, навигационные пломбы будут применяться в отношении вывозимых автомобильным транспортом партий табака и табачных изделий, классифицируемых в товарных позициях 2401, 2402, 2403 ТН ВЭД ЕАЭС, из Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств-членов ЕАЭС при условии следования таких товаров по территориям обоих государств.

    В Российской Федерации национальным уполномоченным оператором Российской Федерации определено ООО «ЦРЦП».

    В Республике Беларусь применение навигационных пломб обеспечивается национальным уполномоченным оператором пломбирования Республики Беларусь — РУП «Белтаможсервис».

    Устройство на двери транспортных средств устанавливается и снимается уполномоченным лицом по решению таможенного органа при ввозе, завершении транзита, а также при убытии товаров. Данные о движении груза, его маршруте, попытках вскрытия пломбы, потере сигнала или низком заряде батареи передаются в специализированную информационную систему оператора.

    Лицами, ответственными за обеспечение объекта отслеживания необходимым количеством навигационных пломб, являются заказчики (потребители) услуг по отслеживанию перевозки с их применением: отправитель, экспедитор, перевозчик, получатель (потребитель услуг отслеживания), что предполагает обязанность потребителя услуг отслеживания обеспечить наличие навигационных пломб у перевозчика, осуществляющего перевозку выше указанных товаров по территории Союзного государства.

    Для исключения задержек при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита, скопления транспортных средств в пунктах пропуска и их возврата на сопредельную территорию необходимо заблаговременно, до начала осуществления перевозок, обеспечить их регистрацию в информационной системе оператора пломбирования России, принятие договора оферты и оплату услуг оператора пломбирования России по отслеживанию конкретной перевозки с внесением информации о перевозке в информационную систему.

    Представители оператора в Псковской области будут базироваться на территории четырех пунктов пропуска: на российско-латвийской границе — МАПП Бурачки и МАПП Убылинка; на российско-эстонской границе — МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора.

    Рекомендации потребителям услуг для совершения автомобильной перевозки товаров при ввозе вышеуказанных товаров на (через) территорию Российской Федерации в рамках декрета распространены письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2024 года № ДБ-Д-14-23/31550.

    Контроль за применением навигационных пломб с российской стороны будет осуществляться силами ФТС России, ФНС России, Ространснадзора и Росалкогольтабакконтроля с учетом имеющихся полномочий и компетенции.

    Фото: СЗТУ


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