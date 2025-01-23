В России и Беларуси вводится контроль автоперевозок отдельных категорий товаров

6 декабря 2024 года подписан и вступил в силу декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства», которым установлено с 27 января 2025 года на территории Союзного государства для перевозки отдельных видов товаров автотранспортом применение электронных навигационных пломб. Об этом SeaNews рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Нормы декрета распространяются на товары, ввозимые на территорию Союзного государства:

алкогольную продукцию, классифицируемую в товарных позициях 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 2207, 2208 ТН ВЭД ЕАЭС;

табак, табачные изделия, никотинсодержащие изделия, никотиновое сырье, классифицируемые в товарных позициях 2401, 2402, 2403, 2404 ТН ВЭД ЕАЭС;

товары, классифицируемые в товарных позициях 4303, 6101 — 6106, 6110 (предметы одежды), 6401 — 6405 (предметы обуви), 8517 (сотовые и мобильные телефоны), 8519 (звукозаписывающая и звукопроизводящая аппаратура), 8521 (видеозаписывающая и видеопроизводящая аппаратура), 8525 – 8528 (аппаратура для радиовещания и телевидения, радионавигационное оборудование, приемная аппаратура для радиовещания, мониторы и проекторы) ТН ВЭД ЕАЭС;

товары, относящиеся в соответствии с законодательством Республики Беларусь к категориям опасных грузов и помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита в Республике Беларусь.

Кроме того, навигационные пломбы будут применяться в отношении вывозимых автомобильным транспортом партий табака и табачных изделий, классифицируемых в товарных позициях 2401, 2402, 2403 ТН ВЭД ЕАЭС, из Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также в рамках взаимной торговли государств-членов ЕАЭС при условии следования таких товаров по территориям обоих государств.

В Российской Федерации национальным уполномоченным оператором Российской Федерации определено ООО «ЦРЦП».

В Республике Беларусь применение навигационных пломб обеспечивается национальным уполномоченным оператором пломбирования Республики Беларусь — РУП «Белтаможсервис».

Устройство на двери транспортных средств устанавливается и снимается уполномоченным лицом по решению таможенного органа при ввозе, завершении транзита, а также при убытии товаров. Данные о движении груза, его маршруте, попытках вскрытия пломбы, потере сигнала или низком заряде батареи передаются в специализированную информационную систему оператора.

Лицами, ответственными за обеспечение объекта отслеживания необходимым количеством навигационных пломб, являются заказчики (потребители) услуг по отслеживанию перевозки с их применением: отправитель, экспедитор, перевозчик, получатель (потребитель услуг отслеживания), что предполагает обязанность потребителя услуг отслеживания обеспечить наличие навигационных пломб у перевозчика, осуществляющего перевозку выше указанных товаров по территории Союзного государства.

Для исключения задержек при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита, скопления транспортных средств в пунктах пропуска и их возврата на сопредельную территорию необходимо заблаговременно, до начала осуществления перевозок, обеспечить их регистрацию в информационной системе оператора пломбирования России, принятие договора оферты и оплату услуг оператора пломбирования России по отслеживанию конкретной перевозки с внесением информации о перевозке в информационную систему.

Представители оператора в Псковской области будут базироваться на территории четырех пунктов пропуска: на российско-латвийской границе — МАПП Бурачки и МАПП Убылинка; на российско-эстонской границе — МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора.

Рекомендации потребителям услуг для совершения автомобильной перевозки товаров при ввозе вышеуказанных товаров на (через) территорию Российской Федерации в рамках декрета распространены письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2024 года № ДБ-Д-14-23/31550.

Контроль за применением навигационных пломб с российской стороны будет осуществляться силами ФТС России, ФНС России, Ространснадзора и Росалкогольтабакконтроля с учетом имеющихся полномочий и компетенции.

Фото: СЗТУ