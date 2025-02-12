Глобальный рынок грузовых автоперевозок в стагнации

Глобальный рынок грузовых автоперевозок находится в состоянии стагнации, сообщает Loadstar со ссылкой на свежий прогноз Transport Intelligence (Ti) для логистической отрасли на 2025 год

«В то врем как одни сегменты мирового логистического рынка страдают от стагнации, избыточных мощностей и банкротств…, другие переживают гораздо лучшие времена, – цитирует издание CEO Ti Мэннерса -Белла. – Компании, специализирующиеся на грузовых автоперевозках, выглядят «неудачниками» на фоне коллег, которые занимаются морским перевозками».

В частности, автоперевозчики столкнулись с высокими расходами, слабым спросом, жесткими экологическими нормами и дефицитом рабочей силы. Все это усугублялось растущей волатильностью, что, в конечном итоге, привело к рекордно высокому уровню банкротств в сегменте.

«Данные по европейским автомобильным грузоперевозкам от Upply и Евростата показывают прямую взаимосвязь между банкротством предприятий и спотовыми ставками, при этом ставки снижаются с третьего квартала 2022 года, – поясняют в Ti. – За это время количество компаний, которые прекратили свою деятельность, увеличилось, в основном, из-за высоких затрат».

Рынок грузоперевозок США также с 2022 года находится «в плохом состоянии». По данным Американской ассоциации грузоперевозчиков, в 2023 году прекратили свою деятельность 88 тыс. компаний, занимающихся грузоперевозками, и 8 тыс. брокеров.

«Но, по крайне мере, американский рынок может начать получать прибыль. Это связано с планами президента США Трампа по стимулированию экономики и выдворению из страны нелегальных иммигрантов, многие из которых работают в сегменте грузовых автоперевозок. Вероятно, это приведет к росту ставок», – предположили в Ti.

Между тем, сектор морских грузоперевозок «пережил несколько удачных лет», получив прямую прибыль от нестабильности цепочек поставок.

«После бума в конце пандемии, казалось, отрасль потеряла импульс. Однако перестроение маршрутов, которые раньше проходили через Красное море, привело к значительному сокращению провозных мощностей, фактически уменьшив размер глобального флота, готового к развертыванию, — пояснил аналитик. – Достаточно взглянуть на последние отчеты о доходах таких компаний, как Maersk , Hapag-Lloyd и Zim (или любого из 10 крупнейших перевозчиков), чтобы понять, какое влияние сокращение провозных мощностей оказало на прибыль линейных операторов».

Однако, как прогнозируют в Ti, ситуация может измениться. Грузопотоки вернутся «в нормальное русло», когда стабилизируется ситуация в регионе Красного моря и когда введенные Трампом пошлины на импорт снизят спрос. Избыток мощностей, вызванный слабым экономическим ростом, повлияет на ставки, и, следовательно, на прибыль морских перевозчиков.

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