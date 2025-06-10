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Заказы на новые суда резко упали
10.06.2025

Заказы на новые суда резко упали

    • Объем заказов на новые суда за первые пять месяцев 2025 года снизился примерно на 50% относительно аналогичного периода 2024 года, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons Research.

    Так, портфель заказов на контейнеровозы в январе-мае 2025 года снизился на 11% (в этом году их было заказано 169), на нефтяные танкеры – на 65% (заказано 75 таких судов), СПГ-газовозов – на 55% (в заказе 18). Наибольшее снижение в процентном соотношении зафиксировано в сегменте автомобилевозов (минус 85%, в этом году заказано 4 подобных судна) и рефсудов (снижение на 77%, заказано одно судно).

    По данным Drewry, объем заказов на балкеры в первые 5 месяцев этого года достиг исторического минимума. В этом году их было заказано на 81% меньше, чем годов ранее, – 57 судов.

    Глобальная судостроительная отрасль переживает значительный спад заказов на новое строительство, в первую очередь из-за неопределенности регулирования и геополитической напряженности. Кроме того, эта негативная тенденция вызвана низкими фрахтовыми ставками, высокими ценами на новострои и длительные сроки поставок.

    «Также судовладельцы, прежде чем брать на себя обязательства на новострои, хотят увидеть, чем закончится тарифная «война» Дональда Трампа и планы торгового представительства США относительно тоннажа, связанного с Китаем, и повышения портовых сборов», – отмечают в Drewry.

    Неопределенность в отношении будущих экологических норм и внедрения альтернативных видов топлива также заставляет судовладельцев колебаться при размещении новых заказов.

    Danish Ship Finance прогнозирует в ближайшем будущем снижение цен на новострои. Это объясняется сокращением количества верфей на фоне слабого спроса и уменьшения фрахтовых ставок.

    «Мы ожидаем, что текущая неопределенность в мире сохранится, а возобновившееся давление на рынки фрахта задержит принятие инвестиционных решений. Новая волна расширения судостроения окажет понижательное влияние на цены на новострои. Они должны ослабнуть в 2025 году более чем на 10%, в зависимости от типа и размера судов», — прогнозируют в брокерском компании BRS.

    Фото: Splash / Wuhu Shipyard


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