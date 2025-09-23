Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях
23.09.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2025: выросла перевалка руды

    • В августе 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,1% относительно показателя августа прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2025: выросла перевалка руды

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,3% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 0,5%. В транзите было перевалено на 26,5% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 21,4%, импорт – на 12,6%.

    В августе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна половина приходилась на нефтеналивные грузы. В августе 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 35,1% и 14,9% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 23,3%, на уголь и кокс – 8%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 2,7 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 90,2% больше, чем в августе 2024 года, оборот лесных грузов увеличился на 46,4%.

    Наиболее значительно, на 78,1% снизилась перевалка рефгрузов. Химического налива перевалили на 60,9% меньше, чем в августе 2024 года, химических и минеральных удобрений обработали на 54,3% меньше.

    В августе 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 59,2%, доля порта Тамань была 10,2%, Кавказ – 9,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 13-17 января 2024
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 13 по 17 января 2025 года
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    05.05.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 2,1%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    31.07.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях
    Снизился на 20,5%
    Только для подписчиков
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.04.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2025
    Ставки на отдельных направлениях уменьшились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    20.01.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2025
    Ставки на американские трейды увеличились
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    31.07.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 31 неделя, 2025
    Ставки продолжают расти.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%
    22.09.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2025 в деталях
    22.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2025
    19.09.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2025
    19.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 38, 2025
    18.09.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2025 вырос на 25,2%
    Госрегулирование Показать всё
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    09.09.2025 Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •