Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2025: выросла перевалка руды

В августе 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,1% относительно показателя августа прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,3% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 0,5%. В транзите было перевалено на 26,5% больше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 21,4%, импорт – на 12,6%.

В августе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна половина приходилась на нефтеналивные грузы. В августе 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 35,1% и 14,9% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 23,3%, на уголь и кокс – 8%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 2,7 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 90,2% больше, чем в августе 2024 года, оборот лесных грузов увеличился на 46,4%.

Наиболее значительно, на 78,1% снизилась перевалка рефгрузов. Химического налива перевалили на 60,9% меньше, чем в августе 2024 года, химических и минеральных удобрений обработали на 54,3% меньше.

В августе 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 59,2%, доля порта Тамань была 10,2%, Кавказ – 9,5%.

