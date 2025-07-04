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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2025
04.07.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 27 неделя 2025

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