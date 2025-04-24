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Соляные рекорды на железной дороге
24.04.2025

Соляные рекорды на железной дороге

    • РЖД сообщили сразу о двух исторических рекордах по перевозкам соли на внутренний рынок.

    Так, в марте было перевезено 152,2 тыс. тонн, на 2,2% больше предыдущего рекорда за аналогичный период 2014 года.

    Объём перевозок соли за первый квартал 2025 года достиг 409 тыс. тонн – рост на 5,6% к показателю января-марта 2024 года и на 2,4% к прошлому историческому рекорду за первый квартал 2012 года

    Это наилучшие показатели с момента создания РЖД, подчеркнула компания в своем сообщении.

    Больше всего соли за первый квартал 2025 года соли перевезли в следующие регионы:

    • в Москву и Московскую область — 48,7 тыс. тонн,
    • в Краснодарский край — 27,7 тыс. тонн,
    • в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 23,2 тыс. тонн,
    • в Ростовскую область — 21,7 тыс. тонн,
    • в Новосибирскую область — 19,9 тыс. тонн.

    Фото: РЖД


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