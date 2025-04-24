Соляные рекорды на железной дороге

РЖД сообщили сразу о двух исторических рекордах по перевозкам соли на внутренний рынок.

Так, в марте было перевезено 152,2 тыс. тонн, на 2,2% больше предыдущего рекорда за аналогичный период 2014 года.

Объём перевозок соли за первый квартал 2025 года достиг 409 тыс. тонн – рост на 5,6% к показателю января-марта 2024 года и на 2,4% к прошлому историческому рекорду за первый квартал 2012 года

Это наилучшие показатели с момента создания РЖД, подчеркнула компания в своем сообщении.

Больше всего соли за первый квартал 2025 года соли перевезли в следующие регионы:

в Москву и Московскую область — 48,7 тыс. тонн,

в Краснодарский край — 27,7 тыс. тонн,

в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 23,2 тыс. тонн,

в Ростовскую область — 21,7 тыс. тонн,

в Новосибирскую область — 19,9 тыс. тонн.

Фото: РЖД