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Вырастут ли цены на контейнеры – 2
21.01.2025

Вырастут ли цены на контейнеры – 2

    • Продолжаем публиковать мнения и прогнозы участников рынка в отношении динамики цен на контейнерное оборудование. Сегодня о том, как будет развиваться ситуация, своим мнением с SeaNews поделился директор по экспортным перевозкам ModernWay Игорь Остриков.

    Ожидается ли повышение цен на контейнерное оборудование? Если да, насколько существенное?Вырастут ли цены на контейнеры – 2

    В настоящий момент цены на контейнеры снизились на 100-200 долларов по сравнению началом года и составляют 3400-3500 долларов за б/у контейнер хорошего качества. Это связано с предстоящим китайским Новым годом, так как перевозки в основном уже обеспечены оборудованием, и в течение двух-трех недель контейнеры будут менее востребованы. После праздников цены вернутся к значениям начала января.

    В дальнейшем возможны небольшие изменения, но вряд ли цены превысят прошлогодние 3600-3700 долларов за контейнер хорошего качества.

    Как это повлияет на стоимость логистики и какие направления будут затронуты, в первую очередь?

    Вероятнее всего, на стоимость логистики будут влиять другие факторы, такие как ставки фрахта, тарифы на перевозку по суше.

    Фото: ModernWay


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