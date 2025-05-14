Экспортные перевозки удобрений по жд, 4 месяца 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых четырех месяцев 2025 года выросли на 35,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 14,5 млн тонн. Это на 16,6% превышает предыдущий рекорд экспортных перевозок удобрений, установленный в январе-апреле 2021 года, когда было перевезено почти 12,5 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 11,9 млн тонн, на 33,5% больше, чем годом ранее, в том числе в направлении портов Северо-Запада было перевезено 10,4 млн тонн (+36,5%).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 2,7 млн тонн, в 1,4 раза больше, чем за первые четыре месяца 2024 года.

Всего в январе-апреле 2025 года на сети железных дорог было погружено 24,1 млн тонн удобрений – на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (6,3 млн тонн, +4,6%), Мурманской области (5 млн тонн, +3,1%) и Вологодской области (2,1 млн тонн, +25,8%).

Фото: РЖД