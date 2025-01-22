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Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
22.01.2025

Экспорт лома разрешен через 9 морских портов

    • Постановлением правительства определены пункты пропуска для убытия из России за пределы таможенной территории ЕАЭС отходов и лома черных металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0). Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

    Вывоз данных товаров может осуществляться из девяти морских пунктов пропуска:

    • Архангельск,
    • Большой порт Санкт-Петербург,
    • Владивосток,
    • Дудинка,
    • Калининград,
    • Корсаков,
    • Магадан,
    • Мурманск,
    • Петропавловск-Камчатский.

    Постановление вступило в силу 17 января и действует до 31 декабря 2025 года.

    Фото: Корсаковский морской торговый порт


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