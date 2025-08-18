Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 7 месяцев 2025 года выросли на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 24,5 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 20,5 млн тонн, на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было перевезено 18,1 млн тонн (+26,5%), Юга – 2,4 млн тонн (+3,7%).

Через погранпереходы на экспорт было отправлено 4 млн тонн, на 33,6% больше, чем за первые 7 месяцев 2024 года.

Всего в январе-июле 2025 года на сети железных дорог было погружено 41,1 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (10,9 млн тонн, +2,3%), Мурманской области (8,9 млн тонн, +1,7%) и Вологодской области (3,6 млн тонн, +26,4%).

