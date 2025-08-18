Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2025
18.08.2025

Экспортные перевозки удобрений по жд, 7 месяцев 2025

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 7 месяцев 2025 года выросли на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 24,5 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов – 20,5 млн тонн, на 23% больше, чем годом ранее. В том числе в направлении портов Северо-Запада было перевезено 18,1 млн тонн (+26,5%), Юга – 2,4 млн тонн (+3,7%).

    Через погранпереходы на экспорт было отправлено 4 млн тонн, на 33,6% больше, чем за первые 7 месяцев 2024 года.

    Всего в январе-июле 2025 года на сети железных дорог было погружено 41,1 млн тонн химических и минеральных удобрений – на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (10,9 млн тонн, +2,3%), Мурманской области (8,9 млн тонн, +1,7%) и Вологодской области (3,6 млн тонн, +26,4%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2025
    Экспорт рыбы из Новосибирской области растет
    Поставки карпа выросли в 55 раз.
    2025Российский экспортный центрРыбаСтатистика таможни
    0
    10.04.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 15 неделя, 2025
    Ставки снижаются
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    22.05.2025
    Погрузка химикатов на экспорт по жд, 4 месяца 2025
    Погрузка химикатов на экспорт по сети РЖД в январе-апреле выросла на 21,8%.
    2025ПогрузкаРЖДХимические грузы
    0
    10.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025бункерноеглобальный рынокОбзор
    0
    19.02.2025
    Поставки российских крабов в Китай в 2024 году
    В 2024 году через КПП портовых зон Шанхая из России в Китай было ввезено 14 партий живых камчатских крабов
    2024КитайКрабыЭкспорт
    0
    21.05.2025
    Товарооборот Россия – Япония в первом квартале 2025 года
    Товарооборот снизился на 4%.
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЯпония
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    18.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 снизился на 11,9%
    18.08.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2025
    18.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2025
    15.08.2025 Контейнерооборот российских портов в июле 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    07.08.2025 Ветеринарный, санитарно-карантинный, фитосанитарный контроль переходит к таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •