Квота на вывоз риса в 2026 году

С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление подписано 19 декабря 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, размер квоты составит 200 тыс. тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами она составит 50% от таможенной стоимости продукции.

Решение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Ожидается, что оно позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки.

С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции.

Постановление от 19 декабря 2025 года №2076

Фото: из открытых источников