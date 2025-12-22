Информационно-аналитическое агентство
Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
22.12.2025

Квота на вывоз риса в 2026 году

    • С 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление подписано 19 декабря 2025 года.

    Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, размер квоты составит 200 тыс. тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, за её пределами она составит 50% от таможенной стоимости продукции.

    Решение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Ожидается, что оно позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в России, а также освоить новые зарубежные потребительские рынки.

    С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2025 года в России действует временный запрет на вывоз риса-сырца. В настоящее время необходимости его продления нет, так как объёмы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции.

    Постановление от 19 декабря 2025 года №2076

    Фото: из открытых источников


